Casal di Principe | 53enne tunisino ridotto in fin di vita a colpi di mazza da baseball

Corriere del Mezzogiorno

Avrebbe colpito più volte in testa con una mazza da baseball un 53enne tunisino in un bar didi, la notte di lunedì scorso. A individuarlo i carabinieri di Giugliano in Campania , che hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un ventunenne del posto, ...I carabinieri hanno arrestato adi(Caserta) un 21enne accusato di aver ridotto in fin di vita a colpi di mazza da baseball un tunisino di 53 anni; l'aggressione in un bar del comune casertano la notte del 12 dicembre ... Casal di Principe, con la mazza da baseball colpisce uomo alla testa: è grave. Fermato un 21enne Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...I carabinieri hanno arrestato a Casal di Principe, in provincia di Caserta, un 21enne accusato di aver ridotto in fin di vita a colpi di mazza da baseball un tunisino di 53 anni; l'aggressione in un b ...