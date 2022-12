Cartella esattoriale è illegittima quando manca il riferimento normativo degli interessi

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La, definita anchedi pagamento dall’Agenzia delle Entrate, costituisce, a tutti gli effetti, il primo atto attraverso il contribuente viene a conoscenza del proprio debito con il fisco. L’amministrazione finanziaria, emettendo questo documento, deve portare a conoscenza del debitore gliche deve pagare. Per questo motivo, ladeve contenere, oltre all’importo monetario richiesto, anche le disposizioni di legge che normano glireclamati. Oltre, ovviamente, alla data dalla quale gli accessori sono dovuti. Non è, invece, obbligatorio, comunicare i singoli saggi periodicamente applicati o i dettagli delle modalità di calcolo In estrema sintesi, la...

... Per saperne di più offre approfondimenti tematici e contenuti multimediali (video - tutorial e social network), ad esempio come leggere una, cosa fare dopo averla ricevuta, come ...Ma non è solo questo, infatti vi saranno anche degli aiuti che riguardano delle situazioni che ancora non sono diventate unada dover saldare per fortuna, e questa è una buona ... Cartella esattoriale: interessi illegittimi senza norma e decorrenza La decisione arriva direttamente dalla Corte di Cassazione. La cartella esattoriale è illegittima nel caso in cui manchino i riferimenti normativi relativi agli interessi.