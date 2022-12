Caro energia | Vito Bardi | Bonus gas? ' Ecco il modello Basilicata'

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "La legge nasce perché ci sono delle compensazioni ambientali, gli emolumenti che le compagnie petrolifere che operano sul territorio danno alla Regione per il danno potenziale che le estrazioni comportano in termini di salute, tutela dell'ambiente e tutela della salute dei cittadini. Queste compensazioni vengono date già da 20 anni e dopo 10, normalmente, si rifà l'accordo con le compagnie per cercare di migliorare l'offerta. Con la mia giunta abbiamo pensato di utilizzare parte di queste compensazioni per dare ai cittadini un risultato visibile delle possibilità date loro a seguito delle estrazioni fatte sul territorio"., presidente della Regione, spiega in un'intervista all'Adnkronos l'origine della legge regionale che consente di abbattere le bollette delalle ...

Adnkronos

Teniamo quindi presente che avremo comunque bisogno di continuare con la politica degli aiuti contro il". In sostanza, il price cap non sarà sufficiente per evitare nuovi sostegni ...Un 2022 da record. Nonostante la crescita dell'inflazione, ile il boom dei prezzi delle materie prime abbiano creato non pochi problemi a famiglie e imprese, negli ultimi 12 mesi la crescita economica italiana è stata doppia rispetto a quella ... Caro energia, Confindustria: "Aumentano rischi stagnazione, frenano i consumi" Il Consiglio Energia Ue ha trovato l'accordo sul price cap: il tetto al prezzo del gas viene fissato a 180 euro al megawattora. Basterà per far scendere i prezzi in bollettaSe nel nostro Paese il Pil è aumentato del 2,6%, in Germania è cresciuto della metà (+1,3%) e in Francia in misura ancora inferiore (+1%).