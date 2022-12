Carburanti | prezzo benzina e diesel ancora in calo oggi in Italia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono in decisole medie dei prezzi dei. Le medie secondo l’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana e da Quotidiano Energia vedono laself service a 1,657 euro/litro (-10 millesimi, compagnie 1,658, pompe bianche 1,656),a 1,724 euro/litro (-9, compagnie 1,725, pompe bianche 1,721). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,774 e 0,788 euro/litro (no logo 0,760). Infine, ilmedio del metano auto si colloca tra 2,343 e 2,524 (no logo 2,469). Il metano servito è a 2,459 euro/kg (+1, compagnie 2,430, pompe bianche 2,482) e il Gnl 2,232 euro/kg (-7, compagnie 2,283 euro/kg, pompe bianche 2,196 euro/kg). L'articolo proviene daSera.

