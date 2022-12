Capitol Hill | la commissione dice sì all’incriminazione di Trump per incitamento all’insurrezione

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il processo si deve fare. Ladella Camera per l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2020 ha votato all’unanimità per “raccomandare” al dipartimento di Giustizia di incriminare Donald. Come previsto, alle 13 ora locale (le 19 in Italia) lainsediata da Nancy Peloso ha emesso il verdetto attesto dopo 18 mesi di indagini. Secondo i legislatori statunitensi l’ex presidente Usa deve essere incriminato pered altri crimini relativi ai fatti di. Secondo il rapporto della, composta per la maggioranza da democratici,ha “influenzato e cercato di bloccare un processo ufficiale del governo degli Stati Uniti”. “Ha complottato per frodare gli Stati Uniti, ...

