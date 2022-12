Caos Manovra | Silvestri M5s | “Governo in stato confusionale | siamo preoccupati Non c’è contezza di quello che si fa”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) I componenti delle commissioni del Movimento 5 Stelle, impegnati sulla, hanno convocato la stampa fuori da Montecitorio per manifestare la loro “preoccupazione sui lavori”. “Qui arrivano pezzi di emendamenti, l’ultimo arrivato alle 3 di questa notte, la situazione è grave”, afferma il capogruppo penstastellato alla Camera, Francesco. “Neppure il presidente della Camera sa quando i lavori arriveranno in Aula – aggiunge– c’è una totale confusione del, schiaffeggiato dall’Europa sul Pos e ora devono operare una nuova modifica al testo per reinserire il tema dell’aumento al tetto al contante. Ilè in”. I deputati lamentano lo stop ai lavori delle Commissioni fino alle 18:30, in attesa dei nuovi testi da parte ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

"Non ci sono le condizioni per stabilire in quale data lapuò arrivare in aula", ha riferito la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani .maggioranza È stata pure respinta l'...Capigruppo rinviata, Richetti (Azione): 'Siamo al 19 dicembre e neanche un emendamento approvato'. Serracchiani (Pd): 'Non ci fanno lavorare'. Anche M5s attacca: 'C'è totale ... Manovra 2023, stallo in Commissione. Opposizione sulle barricate: "Governo nel caos" I componenti delle commissioni del Movimento 5 Stelle, impegnati sulla Manovra, hanno convocato la stampa fuori da Montecitorio per manifestare la loro “preoccupazione sui lavori”. “Qui arrivano pezzi ...Capigruppo rinviata, Richetti (Azione): "Siamo al 19 dicembre e neanche un emendamento approvato". Serracchiani (Pd): "Non ci fanno lavorare". Anche M5s attacca: "C'è totale confusione" ...