Agenzia ANSA

in aumento sul dollaro questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,0629 dollari con una crescita dello 0,41%. Rispetto allo yen l'passa di mano a 144,5400 con un calo dello 0,20%. . 19 dicembre 2022Sul mercato deilo yen avanza sul dollaro a 136,10 e a un valore di 144,20 sull'. Le piazze cinesi scendono per le preoccupazioni intorno all'aumento dei casi di Covid - 19 che ... Cambi: euro in aumento a 1,0629 dollari - Economia Le famiglie che hanno mutui fino a 200 mila euro per l’acquisto della prima casa e un Isee inferiore a 35 mila euro, potranno ottenere un cambio del tasso da variabile a fisso. È ...Sul mercato dei cambi lo yen avanza sul dollaro a 136,10 e a un valore di 144,20 sull’euro. Le piazze cinesi scendono per le preoccupazioni intorno all’aumento dei casi di Covid-19 che compromettono ...