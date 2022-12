Calendario Sport invernali 19-25 dicembre | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La settimana che conduce a Natale non risulta particolarmente ricca per gli. Ilprevede esclusivamente il gigante maschile dell’Alta Badia e lo slalom maschile di Madonna di Campiglio per quanto concerne lo sci alpino, mentre lo sci freestyle regalerà un doppio appuntamento con lo skicross a San Candido/Innichen. Lo snonboard sbarcherà invece in Austria per un doppio PSL a Bad Gastein. Poche gare prima del 25, si gareggerà esclusivamente sulla neve mentre le discipline su ghiaccio si prendono una piccola pausa. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, gli, il palinsesto tv edeglinella settimana dal 19 al 25 ...