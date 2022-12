Calciomercato Milan | pronto lo scambio con l’Atletico Madrid

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Dopo i Mondiali è tuttoper la ripartenza della Serie A ad inizio gennaio e della sessione invernale diche sta per entrare nel vivo PER NON PERDERE NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Con la vittoria dell’Argentina di Lionel Messi è calato il sipario sui Mondiali in Qatar, i primi della storia Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pianeta Milan

...dell'Inter © LaPresseIn vista delinvernale, Beppe Marotta si è espresso così sulla strategia della sua Inter. La priorità per la dirigenza nerazzurra è al momento il rinnovo di...Non dovesse svoltare nel 2023, ilpotrebbe deciderlo di cederlo in estate: pagato zero, rappresenterebbe un'utile plusvalenza per ricostruire l'attacco della prossima stagione. Il Club ... Calciomercato Milan – Maldini propone all’Atletico Madrid un super scambio Sono diversi i giocatori in scadenza, anche in Serie A che la Roma potrebbe monitorare per la prossima stagione. Si sa, questi colpi, senza sborsare un euro, sono quelli che tutti i direttori sportivi ...Mike Maignan è pronto a tornare in campo con il Milan dopo tre mesi dal suo infortunio, il test con il Psv importante per ritrovare minuti Mike Maignan è pronto a tornare in campo con il Milan dopo ...