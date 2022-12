Calciomercato Milan – In salita le quotazioni di Openda per giugno

Pianeta Milan

Massimiliano Allegri non sarà uno dei massimi esponenti del bel calcio, però sicuramente non gli si possono negare le sue doti da traghettatore e guida che ha dimostrato negli anni. La Juventus, dopo ...Tutto il mondo del calcio e non solo a salutare il campione e allenatore insieme alla moglie e ai sei figli. Roberto Mancini: «è stato un onore e averlo come amico» ...