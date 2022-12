Calciomercato Fiorentina | Di Marzio su Amrabat | “Vale 40 milioni”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La Coppa del Mondo Qatar 2022 è giunta al termine, e questo periodo che precede la ripresa dei campionati rappresenta il momento clou per tirare le somme, e dare i primi giudizi sui calciatori che si sono distinti offrendo prestazioni superlative. Tra questi, va senza dubbio menzionato Sofyan, centrocampista della, che dopo aver guidato il Marocco fino alla semifinale, ha attirato su di sé numerose voci di. A sottolineare il grande valore delle prove offerte dal playmaker dei viola ci ha pensato il noto giornalista sportivo Gianluca Di. Le sue dichiarazioni in chiave mercato testimoniano che il valore del centrocampista marocchino è schizzato verso l’alto dopo l’exploit Mondiale. Attualmente, dunque, il cartellino disi aggirerebbe intorno ai 40 ...

Commenta per primo Nessun meglio di Amrabat, alla fine solo quarto col Marocco. Ma quale altro giocatore del campionato italiano ha fatto un Mondiale migliore del centrocampista della Fiorentina? Applausi, quindi. E occhio al mercato, ché adesso le offerte a Commisso arriveranno e la Viola ha l'opportunità vera di dimostrare qual è la sua ambizione. Dal Qatar tornano in Italia 4 ...Ha poi cotinuato 'Ci sono tante realtà che lavorano bene sui giovani ed una è il Monaco , affrontata nei giorni scorsi dalla Fiorentina. A livello internazionale però vediamo 2000, 2001 e 2002 che ... Fiorentina, la scelta di Amrabat | Mercato La Fiorentina e' tornata ad allenarsi dopo un giorno di riposo: tra i viola presenti anche Nico Gonzalez e Martinez Quarta rientrati dal Qatar dove ...