Calcio | Giuntoli | ' zero chance che Kvaratskhelia lasci Napoli | indipendentemente dall' offerta'

Spazio Napoli

... sia in Italia che in Europa, che inevitabilmente sono stati notati da tutte le big del. ... In merito a tale offerta, Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato una ...' Kvaratskhelia Non c'è alcuna possibilità che possa partire, a prescindere dall'importo dell'offerta' . Così il ds del Napoli Cristianoè intervenuto in un'intervista al quotidiano russo ' Sport Express ' in merito ai rumours sull' interesse del Newcastle per il 21enne georgiano. Voci di mercato su Kvaratskhelia Giuntoli fa chiarezza: l’idea del club! Il ritorno in campo dopo l'infortunio in partite ufficiali arriverà nel 2023, ma il 2022 di Khvicha Kvaratskhelia è bastato per accendere sul georgiano del Napoli i riflettori ...Napoli calcio, le ultimissime oggi. Come si legge sul Corriere dello Sport le due operazioni di mercato tra Napoli e Sampdoria sono praticamente concluse ed attendono soltanto i crismi… Leggi ...