Calcio | fuorigioco semiautomatico in A dal 27 gennaio Ecco come funzionerà

(Di lunedì 19 dicembre 2022), riforme e seconde squadre. Gabriele Gravina ha indicatoil mese per dare un'impronta nuova alitaliano, senza dimenticare le tensioni dell'ultimo periodo,...

...della tax credit e la modifica della legge 91 per l'introduzione del semi - professionismo sono invece le altre necessità del mondo del calcio manifestate al ministro dello Sport Abodi. Serie A, la Figc ufficializza il fuorigioco semiautomatico: la data di partenza Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha detto la sua sulle novità introdotte nel campionato di Serie A alla ripresa dopo la sosta. A fare da sfondo a tutto questo le dimissioni di ieri di Alfredo Trentalange da presidente Aia. "Arrivate dopo diversi confronti e colloqui con il ...