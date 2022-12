(Di lunedì 19 dicembre 2022) Una sola vittoria in nove gare consecutive è davvero troppo poco per ilspiaggia per mistera Cosenza

ilGiornale.it

Itinerari e indicazioni per una vacanza memorabile in Sardegna I viaggiatori che amano le... I numerosi porti situati lungi tutta l'isola come Porto Cervo, Olbia,, Villasimius e Palau ...... 68 - 61 contro l'Astro. Partita dai due volti quella della giovane compagine catalana, ... Chiudiamo al quarto posto prima dellenatalizie, non possiamo che essere soddisfatti per ... Cagliari, vacanze cancellate. Ultima chance per Liverani Una sola vittoria in nove gare consecutive è davvero troppo poco per il Cagliari. Ultima spiaggia per mister Liverani a Cosenza ...La sconfitta con il Palermo potrebbe costare la panchina a Liverani: voci sull’ex Sampdoria Ranieri di ritorno al Cagliari La posizione di Fabio Liverani si fa molto complicata al Cagliari. L’ennesima ...