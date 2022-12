Bruscolotti | Messi non sarà mai Maradona | !' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 19 dicembre 2022): "nonmai, ho tifato Argentina per lui, sarebbe stato soddisfatto, Lionel potrebbe dire addio" A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe, ex capitano del Napoli, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Tifo per l'Argentina ieri? "Ovviamente, sostenevo la Seleccion. Ho tifato questa squadra per Diego, figura iconica del calcio argentino".forse sarebbe stato soddisfatto del successo della nazionale argentina... "Chiaramente sarebbe stato di sicuro soddisfatto di questo risultato. Avrebbe fatto tanto piacere a Diego perché avrebbe consegnato questa coppa in ottime mani. Prima dell'avvio del torneo, mi piaceva la Francia e sapevo avrebbe raggiunto la finale, per certi ...