Bruscolotti | “Messi non sarà mai come Maradona | ma il motivo non posso dirlo”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Giusepperitiene chenonmai, ma ilnon puòGiuseppe, ex capitano del Napoli, è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. “Ho tifato per l’Argentina ieri? Ovviamente, sostenevo la Seleccion. Ho tifato questa squadra per Diego, figura iconica del calcio argentino. Chiaramente sarebbe stato di sicuro soddisfatto di questo risultato. Avrebbe fatto tanto piacere a Diego perché avrebbe consegnato questa coppa in ottime mani. Prima dell’avvio del torneo, mi piaceva la Francia e sapevo avrebbe raggiunto la finale, per certi versi è avvenuto ciò che avevo pronosticato. Ma il tifo era decisamente per l’Argentina”. Per...

AreaNapoli.it

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe, ex capitano del ...'Ovviamente, sostenevo la Seleccion. Ho tifato questa squadra per Diego, figura iconica del calcio argentino'. Intervenuto a 1 Station Radio Beppeha raccontato come ha vissuto la finale mondiale tra Francia e Argentina Bruscolotti: 'Messi non sarà mai come Maradona, ma non vi posso dire il motivo' NAPOLI - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli ... Possibile addio di Messi dopo la vittoria del MondialeL'ex capitano del Napoli ha parlato della finale Argentina-Francia e del continuo paragone tra Messi e Maradona.