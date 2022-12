(Di lunedì 19 dicembre 2022) Una gita fuori porta per le vacanze di Natale? Perché non considerare la bellissimadellanella serie TV di Shondanald? La location è reale ed èalha aperto le sue porte ai telespettatori di Netflix nel 2020 con il lancio della prima stagione. La storia è ambientata durante l’Età Regency e, tratta dai romanzi di Julia Quinn, segue tutti i membri dellaaristocraticaalla ricerca d’amore. Dopo Daphne con il suo duca di Hastings e Anthony che ha fatto posto nel suo cuore a Kate, la terza stagione invece si occuperà di Colin e Penelope. Nell’attesa, i cancelli della tenuta sono aperti al. Ebbene sì: è possibile visitare la bellissima ...

Velvet Mag

E tra queste anche la casa dei, laprotagonista assoluta della serie. Scopriamo insieme dov'è e come fare per visitarla. Come visitare la casa diL'esterno della......da parte della famiglia reale britannica perché è cresciuto proprio a pochi passi dalla, a ... la regina Carlotta (sì, proprio la coppia reale di) ha ospitato nel 1800 un party ... Bridgerton, la dimora di famiglia è aperta al pubblico ed è visitabile La serie tv Bridgerton ha aperto le porte di alcune delle residenze più spettacolari del Regno Unito alcune delle quali si possono anche visitare ...