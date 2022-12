(Di lunedì 19 dicembre 2022) Benpugilisaranno chiamati a salire sul ring nei prossimi mesi perre o conquistare ilnelle rispettive categorie di peso. Matteoincrocerà il britannico Felix Cash per confermarsi sul trono dei pesi medi, mentre Mauro Forte e Francesco Grandelli si contenderanno iltra i pesi piumi. Alessio Lorusso è il Campione d’Europa dei pesi gallo, chiamato al non semplice impegno con il rognoso Elie Konki. Emilianoproverà a sfilare laa Denys Berinchyk tra i pesi leggeri, proprio come Giovanni Decercherà di fare contro il francese Kevin Lele Sadjo tra i supermedi. Completa il quadro la sfida tra Catalin Ionescu e lo spagnolo Felix Gomez tra i ...

OA Sport

... che avrebbero provocato un morto eferiti. Il New York Times rivela che gli Stati Uniti ... A metà pomeriggio il sindaco ed ex campione diVitali Klitschko ha scritto su Telegram: 'La ...match che, indipendentemente dal livello tecnico espresso e dalla carriera che avranno le ... Cuba si è dunque allineata, Era rimasto uno dei pochi paesi che non praticavano lafemminile tra ... Boxe, sette italiani impegnati per il titolo europeo: Signani difende la cintura, Marsili e De Carolis a caccia Kg. 48 SEMIFINALI. Erika Prisciandaro (GS) b. Di Bari (LZ) 5-0. La Di Bari, dopo il successo a Pescara nel 2018, ha provato nel 51 kg. nel 2021 con poca fortuna, infortunandosi al debutto. Rientra que ...CON TROPPE ASSENZE E TANTI CAMPIONI INEDITI. GALLIPOLI. Storicamente, Gallipoli e Ugento, perle del Salento, due centri di grande richiamo turistico in provincia di Lecce hanno avuto l’onore di ospita ...