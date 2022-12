Botte e insulti al figlio perché omosessuale | il tribunale condanna i genitori di un 15enne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tenere segreta la sua vera identità lo stava avvelenando. A scuola veniva perseguitato dai bulli, senza che ci fosse alcun amico a difenderlo. A casa aveva troppa paura per parlare. Alla fine, dopo numerosi atti di autolesionismo, decide di rivelare aila propria omosessualità. Solo che questodi origine egiziana dalla sua famiglia non ha trovato appoggio o comprensione, ma soloe offese. Ora ildi Milano li hati: il padre per lesioni personali e la madre per omissione di soccorso e concorso omissivo nelle lesioni. Per entrambi c’è l’aggravante di aver agito con “fini di discriminazione” per motivi di orientamento sessuale o di identità di genere. Il giudice Luca Milani, si legge su Il Corriere della Sera, ha accolto la richiesta del pm Antonio Cristillo: “È ...