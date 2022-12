Borse | Asia in rosso per l’ondata di Covid in Cina Sale la paura di recessione L’Europa attende il tetto sul gas

Italia Informa

die Pacifico in rosso con le Piazze cinesi ancora in perdita a causa delle preoccupazioni per l'aumento dei tassi d'interesse e per una potenziale recessione nel 2023, mentre l'incertezza ...Leasiattiche scendono Hong Kong perde lo 0,71%. Giù anche il Nikkei e Shanghai con perdite che superano l'1%. Borse: comincia male la settimana dei mercati asiatici, quasi tutti in ... Borse di Asia e Pacifico in rosso con le Piazze cinesi ancora in perdita a causa delle preoccupazioni per l'aumento dei tassi d'interesse e per una potenziale recessione nel 2023, mentre l'incertezza ...Attesi lunedì la riunione dei ministri Ue dell’energia e il discorso di Luis de Guindos, vice presidente della Bce, oltre al dato Ifo sulla fiducia imprenditori in Germania ...