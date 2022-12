Borsa | Asia in rosso con Cina | in Europa attese su tetto gas

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Borse die Pacifico incon le Piazze cinesi ancora in perdita a causa delle preoccupazioni per l'aumento dei tassi d'interesse e per una potenziale recessione nel 2023, mentre l'incertezza ...

Agenzia ANSA

