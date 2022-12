Bonus occhiali | pubblicate le istruzioni per poterne fare richiesta

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Dopo il via libera del Garante della privacy, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute che definisce i criteri, le modalità e i termini di erogazione ...

... è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute che definisce i criteri, le modalità e i termini di erogazione del cosiddetto. Stiamo ...Era stata tra le misure pensate e accolte con maggior soddisfazione dagli italiani che però, prima di poterne usufruire, hanno dovuto aspettare qualche mese. Parliamo del, o cosiddettovista , che ha ricevuto il via libera solo negli scorsi giorni dopo essere passato al vaglio del Garante della privacy dopo alcune particolari informazioni che ... Bonus occhiali, via libera allo sconto: chi può ottenerlo Il bonus occhiali ha una durata di 3 anni e può essere richiesto anche per gli acquisti già effettuati negli anni passati.Parliamo del bonus occhiali, o cosiddetto bonus vista, che ha ricevuto il via libera solo negli scorsi giorni dopo essere passato al vaglio del Garante della privacy dopo alcune particolari ...