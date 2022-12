Bonus energia e gas 2022 | corsa contro il tempo per i crediti

(Di lunedì 19 dicembre 2022) . Ancora pochi giorni per richiedere i fondi stabiliti dal governo Un ultimo regalo di Natale in anticipo. É quello per la cessione deienergetici all’Agenzia delle Entrate, in particolare gli acquisti di prodotti energetici del primo e del secondo trimestre. Sono L'articolo proviene da Inews24.it.

Sky Tg24

hanno la finalità di contrastare l'aumento dei costi dell'elettrica e del gas in capo alle imprese. La proroga riguarda in particolare i seguenti crediti d'imposta: per le imprese ...Sono oltre 320 i centri termali in funzione oggi in Italia . Di questi il 90% accreditati al Servizio Sanitario Nazionale . Un tesoretto che, tradotto, fa si che il sistema termale accolga ogni anno 2 ... Bonus energia e gas, scadono il 21 dicembre i crediti di due trimestri: come ottenerli Ottanta mila euro per il “Bonus caro bollette”: sono i fondi stanziati dall’amministrazione comunale di Pietrasanta, attraverso […] ...Un nutrito pacchetto di interventi per corregge l’impianto della manovra presentata al Parlamento: dalla previdenza al fisco, dalla P.a, all'eliminazione ...