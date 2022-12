Bonus di fine anno 300€ a tutti i dipendenti | gioia per Natale | come funziona | aiuto ricco

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Arriva un clamorosodi €300 per i. In un periodo di forte inflazione e di potere d’acquisto che diminuisce continuamente sicuramente undel genere fa piacere. Con l’approvazione della manovra per il 2023 il governo ha messo in chiaro le sue priorità. Il Reddito di Cittadinanza viene ridotto praticamente a nulla. Sarà erogato soltanto per pochi mesi e poi si perderà per sempre e in Italia arriverun milione di poveri in più./ Love TradingQuindi la manovra del Governo mette nero su bianco ladel reddito grillino e anche ladei. Infatti la nuova filosofia del governo per quello che riguarda iè decisamente durissima. I ...