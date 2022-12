Ble Decò Caserta | successo con Bisceglie | il 2022 si chiude nel migliore dei modi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa BleJuvel’anno solarecon una convincente vittoria sui Lionsal termine di una gara giocata con molta attenzione sia nella propria metà campo che in attacco. I bianconeri di coach Sergio Luise si sono imposti per 97-82 trovando giocate importanti da tutti gli elementi mandati in campo dal tecnicono. Sono le cifre a condensare più di ogni commento la prova deini che hanno avuto sei giocatori in doppia cifra, 61% da 2, 41% da 3, 93% ai liberi, 35 rimbalzi, 28 assist. L’avvio di gara è stata un alternarsi nel comando della gara con leggera prevalenza degli ospiti che hanno raggiunto un vantaggio massimo di 7 punti (4-11, 6-13) prima del rientro dei padroni di casa che hanno colmato il gap ...