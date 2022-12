Blangiardo Istat | “Gli anziani hanno paura del Pos | bisogna alleggerire il costo dei figli”

Il Sole 24 ORE

... e quindi è possibile ad oggi ipotizzare un nuovo calo", ha detto Gian Carlo, presidente dell', nel corso della presentazione del Censimento Permanente, dove è stato ufficializzato ...Il presidente dell'Gian Carlo: "La popolazione decresce e invecchia, ma i bambini di oggi sosterranno il welfare di domani. Il governo va nella direzione giusta sulle politiche per la famiglia. Per ... Blangiardo (Istat): l’«inverno demografico» brucerà un terzo del Pil Intervistato da La Stampa, il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo in merito alla polemica sul Pos afferma che “Sul punto, l'Istat non ha fatto ancora rilevazioni, ma mi pare chiaro che ci sono ...La soglia sarà abbattuta a fine anno. Nel 2022 la popolazione italiana scenderà sotto quota 59 milioni, tornando ai livelli del 2007. Le proiezioni demografiche indicano anche per quest’anno un calo d ...