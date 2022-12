Biodiversità | accordo con luci e ombre | 30% di terre e mari da proteggere entro il 2030 | ma disparità tra fondi necessari e stanziamenti

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Sullai Paesi delle Nazioni Unite arrivano a un documento con. La quindicesima conferenza della Convenzione per la(Cbd), la Cop15 presieduta dalla Cina ma svoltasi con due anni di ritardo (causa Covid) a Montreal, in Canada, si chiude con l’di rendere area protetta il 30% dellee delle acque al(ad oggi sono protetti il 17% dellee l’8% dei). Un obiettivo da raggiungere rispettando le comunità indigene e il loro ruolo. Si prevede, poi, di stanziare 30 miliardi di dollari all’anno per aiutare i paesi in via di sviluppo nella tutela della natura e di risanare il 30% degli ecosistemi degradati, dimezzando il rischio legato ai pesticidi. Insomma il cosiddetto obiettivo ...

Siglata alla Cop15 delle Nazioni Unite sullal'intesa per proteggere e ripristinare la natura con obiettivi 2030 e 2050: 'L'Ue in prima ...Gli Stati Uniti dal canto loro sono più che favorevoli alla misura, ma non essendo firmatari del primosulla, non ne faranno parte" continua Byoblu. Gli Stati Uniti non sono ... Cop15, accordo storico sulla biodiversità per salvare la Terra: "Un patto con la natura"