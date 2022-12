Bielorussia - Russia | Putin a Minsk | l' incontro con Lukashenko al palazzo presidenziale

Adnkronos

... Putin ha dichiarato che "lanon e' solo il nostro buon vicino, con il quale abbiamo lavorato, tenendo conto degli interessi reciproci in tutti i decenni precedenti, ma lae', ...sono pronti al dialogo anche con l'Europa. Lo ha detto, secondo quanto riporta l'agenzia Ria Novosti, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko durante l'incontro a Minsk con ... Ucraina-Russia, Kiev: "Putin vuole Bielorussia in guerra" Le forze russe hanno attaccato nella notte la regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina meridionale, con droni kamikaze di fabbricazione iraniana, artiglieria pesante e lanciarazzi multipli ...(ANSA) - BOLZANO, 19 DIC - E' stato accusato a Vienna di spionaggio il figlio di un ex diplomatico russo. Il 35enne cittadino greco avrebbe ...