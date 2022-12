Benzema si ritira dalla Nazionale

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’attaccante del Real Madrid Karimdice addio allanel giorno del suo 35esimo compleanno, all’indomani della finale persa. Nel giorno del suo 35esimo compleanno, all’indomani della finale persa contro l’Argentina ai rigori, Karimha annunciato il suo addio allafrancese. Lo ha fatto con un post sui propri profili social. «Ho fatto sforzi ed errori che mi hanno portato fino a dove sono oggi, e ne sono fiero. Ho scritto la mia storia, la nostra finisce qui». J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim(@) December 19, 2022 Persi chiude un capitolo che ...