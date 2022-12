Benzema lascia la Francia | è rottura | l' annuncio a sorpresa

Corriere della Sera

Con la maglia dei 'galletti',ha collezionato 97 presenze e messo a segno 37 gol .la nazionale francese dopo un rapporto travagliato. Per ben sei anni, tra il 2015 e il 2021, l'attaccante del Real non è mai stato convocato in nazionale per il 'caso sextape'. ... Benzema lascia la Francia: ritiro dai Bleus dopo le polemiche con Deschamps Karim Benzema ©LaPresse Questa volta, però, Karim Benzema ha dovuto dapprima fare i conti con un pesante infortunio appena poco tempo prima dell’inizio del Campionato del Mondo di Qatar 2022 per poi ..."Ho compiuto gli sforzi e gli errori necessari per arrivare dove sono oggi e ne sono orgoglioso" scrive Benzema sui social ...