Benzema annuncia l' addio alla nazionale francese

Sky Sport

Stavolta però è rottura totale con la Francia per, che nei giorni scorsi ha declinato anche l'invito del presidente Emmanuel Macron di volare in Qatar per sostenere i compagni durante la ...Nel giorno del suo compleanno e dopo la sconfitta della Francia in finale di Coppa del Mondo contro l'Argentina , Karimil ritiro dalla Nazionale. Lo fa con un messaggio sui propri canali social: 'Ho fatto lo sforzo e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne sono orgoglioso! Ho scritto la ... Francia, Benzema annuncia l'addio alla nazionale: "La nostra storia finisce" E’ finita: Karim Benzema non vestirà più la maglia della Francia. Il Pallone d’oro, infatti, ha annunciato oggi l’addio ai “Bleus”, dopo aver saltato l’ultimo Mondiale in Qatar. Fermato da noie di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...