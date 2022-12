Benzema annuncia l' addio alla nazionale francese

Sky Sport

Si chiude una storia turbolenta. L'attaccante del Real Madrid, escluso da Deschamps per 6 anni, era tornato il 18 maggio 2021: alla base della decisione nuove frizioni con il ...Stavolta però è rottura totale con la Francia per, che nei giorni scorsi ha declinato anche l'invito del presidente Emmanuel Macron di volare in Qatar per sostenere i compagni durante la ... Francia, Benzema annuncia l'addio alla nazionale: "La nostra storia finisce" Si chiude una storia turbolenta. L'attaccante del Real Madrid, escluso da Deschamps per 6 anni, era tornato il 18 maggio 2021: alla base della decisione nuove frizioni con il ct ...E’ finita: Karim Benzema non vestirà più la maglia della Francia. Il Pallone d’oro, infatti, ha annunciato oggi l’addio ai “Bleus”, dopo aver saltato l’ultimo Mondiale in Qatar. Fermato da noie di ...