Benzema | addio alla nazionale | «La nostra storia è finita»

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Karimha dato l’francese. Il calciatore del Real Madrid, dopo essere rientrato per l’Europeo 2020, non ha potuto partecipare al Mondiale per un infortunio. L’– «Ho fatto gli sforzi e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne sono orgoglioso! Ho scritto la miae lasta finendo». J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fit pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs— Karim(@) December 19, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.