Belen | vittoria dell’Argentina | tutta la famiglia Rodriguez si scatena Ecco come

(Di lunedì 19 dicembre 2022) «Okay, adesso respiro. Grazie ala squadra, grazie Messi, grazie Diego!, dovevi vederla anche questa partita, ma credo tu l’abbia vista lo stesso! Dall’alto, sempre dall’alto! Vamos Carajo! Vamos Argentina!……..» scrivesu Instagram per festeggiare laai mondiali 2022. E per farlo, ha scelto delle foto tratte dall’ultima puntata de le Iene in cui sventola la bandierae sorride accanto al suo compagno d’avventura, Teo Mammuccari. Manon è l’unica dellaa festeggiare. Tifosa sfegatata è sicuramente la madre, Veronica Cozzani, che ha subito pubblicato un video in cui canta e balla insieme a delle amiche, avvolta nella bandiera della squadra vincente e da ...

Fanpage.it

È stata combattuta, sofferta e meritata. Ladell'Argentina ai Mondiali di Calcio in Qatar ha emozionato tutti e soprattuttoRodriguez , che nella terra di Lionel Messi ci è nata. Il commento della showgirl, ormai in Italia da ...Questa Coppa del Mondo è un sogno! L'Argentina, il mio Paese, è una terra che ha sempre lottato tantissimo e questaè davvero incredibile '., l'addio all'Argentina e l'arrivo in Italia. Belèn Rodriguez sulla vittoria dell'Argentina ai Mondiali: È un sogno ... «Okay, adesso respiro. Grazie a tutta la squadra, grazie Messi, grazie Diego!, dovevi vederla anche questa partita, ma credo tu l’abbia vista lo stesso! Dall’alto, ...Quanta gioia per la vittoria dell'Argentina ai Mondiali! Belen Rodriguez e Stefano De Martino (così come la famiglia tutta) festeggiano ...