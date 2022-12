Basket | Sala Consilina cala il poker | battuto il Pescara al ‘San Rufo’

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGrande prova casalinga dei blue boys che centrano la quarta vittoria consecutiva chiudendo così il 2022 a 12 punti in classifica. Al centro sportivo meridionale San Rufo si presenta laBk 2.0 che approccia bene al match ma si arrende troppo presto alla supremazia salese. I ragazzi di coach Paternoster, seppur con una partenza a rilento e con l’assenza del play Simone Giunta, portano a casa il match senza troppi patemi chiudendo già il primo quarto in vantaggio di 12 lunghezze. Nel secondo quarto la Diesel tecnica dilaga trascinata da un Cimminella in stato di grazia e va all’intervallo sul risultato di 45-28. Nel terzo quarto gli ospiti tentano di rientrare in partita ma i blue boys danno l’impressione di essere in pieno controllo del match e gestiscono con autorevolezza i ritmi della partita chiudendo poi i conti nel quarto periodo ...

