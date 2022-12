(Di lunedì 19 dicembre 2022) A due anni di distanza, dopo aver giocato nel miglior campionato al mondo di(l’NBA) con la maglia dei Denver Nuggets prima e dei Ds Mavericks poi,è pronto perre ine lo farà con la maglia della. L’annunciodel team serbo è arrivato poche ore fa, concludendo un affare di cui si vociferava già da tempo: il play argentino non stava trovando il giusto spazio ai Mavs, da qui l’ipotesi di rire indove sa come fare la differenza; presentatagli l’occasione della, non c’è stato alcun dubbio nel formalizzare l’accordo. A tal proposito, il contratto firmato da...

Di seguito, il post pubblicato sui profili ufficiali social della squadra per ufficializzare l'accordo conCampazzo:La suggestione di una sera di mezzo autunno è intrigante, anche se destinata a rimaner tale. Rimbalza da Dallas, dove i Mavericks taglianoCampazzo, l'inutilizzato genietto argentino che in Europa faceva le onde, e che nei due anni precedenti ai Denver Nuggets aveva comunque minuti e status. Che c'entra l'Armani C'entrerebbe, ... Basket, Facundo Campazzo torna in Europa: ufficiale il trasferimento alla Stella Rossa Facundo Campazzo non vestirà la maglia dell' Olimpia Milano. Il playmaker argentino, tagliato a fine novembre dal roster dei Dallas Mavericks, era seguito con attenzione dai principali club europei, t ...Il 31enne play argentino, accostato all'Olimpia Milano, torna in Europa dopo l'esperienza in Nba con i Denver Nuggets: ha firmato un contratto di un anno e mezzo con i serbi ...