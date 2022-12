Barbano | Messi non sarà mai come Maradona Diego non avrebbe mai indossato la tunica dell’emiro

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’Argentina è campione del mondo. Ha battuto la Francia ai rigori dopo una finale meravigliosa, in Qatar. Leoha finalmente coronato il suo sogno. Ha vinto un Mondiale, l’unico trofeo che gli mancava in carriera. Ha raggiuntoArmando, nella cui ombra vive da sempre. Ieri, durante la premiazione in Qatar, l’emiro gli ha messo addosso il bisht, lanera, abito tradizionale degli uomini arabi nelle grandi occasioni. Un momento surreale.ha subito la scena in silenzio, anche un po’ divertito, con una smorfia sulla faccia che la diceva lunga. Dell’episodio scrivono il Corriere dello Sport, con Alessandro, e La Stampa, con Giulia Zonca.indica proprio nella cerimonia di vestizione die nel suo non ...