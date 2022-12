Bancomat e credito d’imposta | così la resa del governo Meloni sul Pos apre alla soluzione di Conte e Draghi

Leggi su open.online

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ladelsul Pos obbligatorioa una”. Ieri la norma che introduceva la soglia di 60 euro per i pagamenti elettronici è ufficialmente saltata. A causa dell’interlocuzione con l’Unione Europea sulla Legge di Bilancio. Perché il comma 2 dell’articolo 69 del disegno di legge Bilancio non è coerente con gli obiettivi del Pnrr sull’evasione fiscale. La premier Giorgiasi è detta pronta a trovare altre soluzioni: «Ci inventeremo un altro modo per non far pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli pagamenti». Mentre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è stato più specifico: «Si tratta di trovare soluzioni compatibili con le raccomandazioni e le normative di riferimento anche in sede europea». Quali? ...