Avatar - La via dell' acqua segna il miglior weekend del 2022 | 10 milioni di euro in 5 giorni

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Leggi Anche '- La via', l'attesa è finita: arriva nelle sale il kolossal ecologista di James Cameron Gli altri film sul podio - Secondo ' Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo ...

BadTaste.it Cinema

Leggi Anche '- Ladell'acqua', l'attesa è finita: arriva nelle sale il kolossal ecologista di James Cameron Gli altri film sul podio - Secondo ' Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo desiderio ' che ...Le aspettative della Disney per" Ladell'acqua erano davvero alle stelle, ma a quanto pare il nuovo lungometraggio di James Cameron è riuscito a non deluderle. Nel suo weekend di debutto nelle sale italiane, il sequel ... Incassi Avatar 2: weekend da 134 milioni negli USA, oltre 430 milioni nel mondo | Cinema Stephen Lang, che nel franchise Avatar interpreta il Colonello Quaritch, esprime il suo punto di vista sul destino del personaggio.La via dell'acqua, tra i film più attesi dell'anno al cinema, sta riportando le sale italiane ai grandi numeri del periodo pre Covid.