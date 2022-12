Aurora Ramazzotti incinta | si allena anche col pancione Ma gli haters non ci stanno | ' Non devi farlo | ecco perché'

ilmattino.it

ha poi parlato della lieta notizia che gli ha dato la figlia, che lo renderà nonno per la prima volta. Eros è al settimo cielo e crede che la figlia e il compagno Goffedro Cerza ...è una forza della natura', ha detto recentemente il papà Erosdurante l'intervista con Mara Venier a Domenica In , a proposito della gravidanza e di come l'influencer stia ... Eros Ramazzotti a Domenica In: «Michelle Il mio grande amore». Poi, la dedica speciale ad Aurora Grandi emozioni e un fiume di ricordi per Eros Ramazzotti durante la puntata di Domenica In andata in onda il 18 dicembre. La padrona di casa, Mara Venier, ha accolto il cantautore con queste parole: ...E' tempo di cambiamenti per Aurora Ramazzotti che vuole tagliare i capelli ma poi si accorge che non è la scelta giusta ...