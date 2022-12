Attesa per il principino Louis | nuova uscita in pubblico a Natale?

Agenzia ANSA

... indella sospirata patente, custodisce gelosamente in varie rimesse un'Audi RS7 e una R8 e un paio di bolidi del Cavallino, cioè una Ferrari 488 Pista e una 458. Ben diversa la situazione...(Maria) Cresce l'la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Questa settimana sono ben sei i concorrenti al televoto: Attilio Romita, Giaele De Donà, Patrizia Rossetti, Antonino Spinalbese, ... Il Governo delinea la manovra economica, attesa per gli ultimi emendamenti Accade, ad esempio, nel mercato di via Califano e in quello di via Pasquariello, sempre a Ponticelli, per il quale si attende da tempo una collocazione adeguata visto l'intralcio alla viabilità e i ...La scorsa estate, durante i festeggiamenti del Giubileo di Platino, le sue espressioni hanno catturato i riflettori: il 25 dicembre il terzo figlio di William e Kate potrebbe tornare a farsi vedere in ...