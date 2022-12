Atletica | Jacobs sogna l’oro mondiale a Budapest | “Cuore al 2023!”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il 2023 porta a Marcellil sogno sfuggito nel 2022. E ildilo aspetta. Il bicampione olimpico di Tokyo ha conquistato il titolo europeo a Berlino e prima ancora il titolo iridato indoor nei 60 metri. Due ori splendidi che hanno arricchito la bacheca di. Ma quel pensiero delnei 100 metri all’aperto ai Mondiali di Eugene, sfuggito per colpa dell’infortunio accorso quest’anno, che lo ha fermato prima della semifinale, è rimasto evidentemente nele nella testa di un campione che non molla e che sa di valere: “L’anno che finisce ci ha riservato molte sorprese, ma sulle tre gare più importanti abbiamo portato a casa due ori”. Anche i suoi tifosivano di vederlo trionfare. E aspettano il prossimo anno e la prossima estate per ...