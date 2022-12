Atlantia4Ukraine | festa di Natale per i piccoli e le mamme rifugiati a Roma

Il Sole 24 ORE

Il progetto, chiamato "", si è svolto anche grazie alla collaborazione attiva di diverse istituzioni, in primis il Comune di Roma, il Ministero degli Affari Esteri, il Dipartimento ......e proprianatalizia per mamme e bambini ucraini rifugiati, con musica, giochi, cena e scambio di doni, quella che si è svolta a Villa Fassini a Roma all'interno del progetto ''. ... "Atlantia4Ukraine", festa per il Natale e prosegue l'integrazione - Il Sole 24 ORE Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Il progetto Atlantia4Ukraine è nato lo scorso marzo da un idea dei lavoratori di Atlantia per realizzare un iniziativa a concreto supporto della comunità di profughi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...