Assenza di segnale per le tv del Reatino | LA LETTERA

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Riceviamo e pubblichiamo unadell’Associazione ValTurano Terra Nostra. «Con la presente la scrivente Associazione ValTurano Terra Nostra si rende interprete di molte segnalazioni di cittadini residenti o operanti nel territorio di competenza a causa della mancata o scarsa ricezione delTV in gran parte della Valle e provenienti dalle televisioni reatine. Ciò provoca ovviamente “un allentamento” dei necessari e indispensabili rapporti tra il Capoluogo di provincia e le istituzioni che in esso insistono con i cittadini e le altre istituzioni presenti nel territorio interessato. Così come tale problematica è altrettanto presente per le attività economiche reatine che non possono essere pubblicizzate nella Valle turanense e quindi ne subiscono un danno economico. Analogo discorso può essere anche fatto per alcune TV regionali (es. ...

