Assalto al Congresso Usa | oggi il verdetto su Trump L’ex-presidente | «Mercenari politici»

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Èil giorno della verità sul ruolo di Donaldnell’aldel 6 gennaio 2021 da parte dei suoi sostenitori che non volevano che venisse ratificata la vittoria di Joe Biden., infatti, prima di chiudere i propri lavori, durati 18 mesi, la commissione di inchiesta della Camera voterà le raccomandazioni di incriminazione da inviare al Dipartimento di Giustizia. A cominciare da quella peral quale, secondo quanto rivelato già nei giorni scorsi dai media americani, verrebbero contestate tre accuse: insurrezione, intralcio a pubblico ufficiale e complotto ai danni del governo federale. Ma potrebbero esservene anche altre, almeno secondo alcune fonti citatedalla Cnn.ultima riunione ...

