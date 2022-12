Assalto al Congresso Usa | commissione 6 gennaio | “Trump sia incriminato”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ladella Camera per l’alha votato all’unanimità per raccomandare al dipartimento di Giustizia di incriminare Donaldper incitamento all’insurrezione e altri crimini relativi ai fatti del 6. Secondo il rapporto dellaha “influenzato e cercato di bloccare un processo ufficiale del governo degli Stati Uniti”, ha “complottato per frodare gli Stati Uniti, rilasciando in modo illegale false dichiarazioni al governo federale” ed ha “assistito e partecipato a un’insurrezione contro gli Stati Uniti”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

