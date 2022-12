Assalto a Capitol Hill | il verdetto della Commissione | «Trump deve essere incriminato»

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Una mossa senza precedenti nella storia americana. Lad’inchiesta sull’del 6 gennaio 2021, riunita oggi lunedì 19 dicembre nell’ultima udienza pubblica, ha chiesto al dipartimento di Giustizia di presentare quattro accuse penali contro Donald: aver assistito o aiutato un’insurrezione, aver ostruito il Congresso nella certificazionevittoria di Joe Biden alle presidenziali del 2020, aver cospirato per rendere false dichiarazioni (al governo federale) e per frodare gli Stati Uniti. Dopo 18 mesi di indagini, dunque, la– formata da 9 membri, di cui sette democratici e due Repubblicani – ha approvato all’unanimità la relazione finale dell’inchiesta che sarà diffusa mercoledì e con cui ha deciso di deferire alla ...

