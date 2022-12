Assalto a Capitol | Donald Trump deferito per insurrezione e frode

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Con una mossa senza precedenti nella storia americana, una commissione parlamentare haun ex presidente al ministero della giustizia , per reati gravissimi. Il "panel" della Camera che da un anno...

... e insieme il dramma di un attacco alla democrazia americana costato la vita a una decina di persone, la raccomandazione che la Commissione d'inchiesta della Camera sull'al Parlamento del 6 ...Il panel della Camera che da un anno e mezzo sta indagando sull'Hill del 6 gennaio 2021 ha concluso la sua ultima udienza pubblica approvando all'unanimità la relazione finale dell'... Assalto a Capitol Hill, chiesta l'incriminazione per Donald Trump: Inadatto per qualsiasi incarico Sarebbe il regista di un’operazione premeditata che ha condotto alla marcia sovversiva sul Campidoglio. Altre inchieste sono in corso.Per la precisione, la commissione d'inchiesta della Camera Usa ha votato per l'incriminazione dell'ex presidente americano, reo di quattro reati ...