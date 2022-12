‘Aspettando il Natale 2022’ con la Smile Basket School | sabato la grande festa

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti17 dicembre si è tenuta, come da tradizione, ladellail’, edizione 2022. È stato un pomeriggio all’insegna del divertimento che ha coinvolto tutti gli atleti ed i mini atleti della, eccezionalmente riuniti per festeggiare l’arrivo del Santoinsieme alle loro famiglie. Numerosi i giochi e le sfide che hanno visto gareggiare tra loro genitori e figli, questi ultimi particolarmente divertiti dalle performance di mamme e papà che hanno vestito per un pomeriggio i panni da cestisti, provando a fare canestro. Non poteva mancare anche la tradizionale tombolata, ricca di adrenalina e di premi pensati per i grandi e piccolirs che ...