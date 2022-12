Ascolti Tv analisi 18 dicembre | Messi e Mbappè nella storia E perfino la Bobo Tv fa il botto Fazio perde col Papa ma batte Bocci

(Di lunedì 19 dicembre 2022)al top, en plein Qatar: Argentina-Francia rigori 16,1 milioni e 74,3%; supplementari 15 milioni e 71,5%; secondo tempo a 13,1 milioni e 69,1%; primo tempo 11 milioni 64,5%. il pre e post gara a 10,910 milioni di spettatori con il 57%;Tv 8,566 milioni e 41,9%. Lionele i muchachos in massima evidenza. Con la finale del calcio dei Mondiali del Qatar, Argentina-Francia, in onda su Rai1 dalle 16.00 alle 18.54, protrattasi fino ai rigori e con la premiazione dell’albiceleste vincente sui blues effettuata alle 19.45, domenica 18la griglia della tv generalista ha avuto un’impronta particolare. Il match di Lusail ha avuto 12,984 milioni di spettatori con il 68,6%. Questo il dettaglio dell’andamento della gara per Auditel: primo tempo a 10,944 milioni e il 64,5%, secondo tempo a 13,111 milioni e ...

SuperGuidaTV

Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di domenica 18 dicembre 2022 Ecco i dati Auditel in merito all'deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio, quali: Amici, Domenica In, Caduta Libera e la finale dei Mondiali Qatar 2022 Argentina - Francia. Auditel,tv di: ...... adattamento in italiano di "Feelin' Good" di Nina Simone e sigla della fiction, record di... una storia - Psicografia di un'artista femminile": un'psico - filosofica di artiste ... Auditel, analisi degli ascolti tv di: Amici, Domenica In e finale Mondiali Argentina – Francia | Domenica 18 dicembre 2022 La prima finale di Ballando con le stelle su Rai1 e la 23esima puntata del Fratello Vip su Canale 5: questi i programmi che ieri, sabato 17 dicembre 2022, si sono contesi la maggior parte del pubblico ...Ascolti Tv analisi 8 dicembre: Ficarra e Picone stroncano Lapice e Trabacchi. Sul podio col botto (10,1% pay+free) la finale di X-Factor (confermato) Dominio siciliano in tv con Friscia e Lipari in ac ...